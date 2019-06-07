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Avustralya'da ABC genel merkezine yapılan polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

ABC Başkanı Ita Buttrose, Afganistan'daki Avustralya Özel Birliklerine ilişkin iddiaların gündeme getirilmesiyle ilgili kuruma yapılan polis baskınına tepki gösterdi - Buttrose: - "ABC Başkanı olarak ulusal yayıncıyı susturmak için yapılacak her türlü girişime karşı mücadele edeceğim"

MELBOURNE (AA) - Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Başkanı Ita Buttrose, Afganistan'daki Avustralya Özel Birliklerinin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddialarının gündeme getirilmesiyle ilgili kuruma yapılan polis baskınını kınadı.

Buttrose, ABC'ye yaptığı açıklamada, polis baskınını kınadığını belirterek, Haberleşme Bakanı Paul Fletcher ile konuyu görüştüğünü dile getirdi.

Avustralya Federal Polisinin (AFP) hafta başında Amerikan News Corp'a çalışan gazeteci Annika Smethurst'ün evine ve ABC’ye yapılan baskınlardan "ciddi endişe" duyduğunu ve bu tür olayların görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Buttrose, baskının "korkutmak için tasarlandığını" Bakan Fletcher'a ilettiğini söyledi.

Buttrose, "ABC'nin gelecekte bu tür baskınlara maruz kalmayacağına dair güvence" istediği Fletcher'ın kurumun "kaygılarını" dikkate alacağını aktardığını fakat güvence vermeyi reddettiğini kaydetti.

AFP'nin baskına gerekçe gösterdiği "Afgan belgelerinin" ulusal güvenlik meselesi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini savunan Buttrose, "ABC Başkanı olarak ulusal yayıncıyı susturmak için yapılacak her türlü girişime karşı mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

- ABC baskını

Avustralya Federal Polisi, ABC'de çalışan gazeteciler Dan Oakes ve Sam Clark tarafından 2017'de yapılan haberlerde, Avustralya Özel Kuvvetlerinin, Afganistan'da "görev sınırlarını aşarak kanuna aykırı şekilde ölümcül güç ve görevi kötüye kullandığı iddialarının ortaya atıldığı" ve bunların, "ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma dosyasına dayandığı" gerekçesiyle kurumun Sydney'deki genel merkezine baskın yapmıştı.

Baskını "basın özgürlüğüne saldırı" olarak değerlendiren basın mensupları ve sendikalar, operasyonu kınamıştı. Yurt dışında bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve İçişleri Bakanı Peter Dutton baskından haberleri olduğu iddialarını reddetmişti.

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