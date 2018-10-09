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Avustralya'da ağa takılan balina yavrusu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:43 | Son Güncelleme

Avustralya'da ağa takılan balina yavrusu kurtarıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaleti Gold Coast kenti sahiline köpek balıklarının saldırısından korunmak için yerleştirilen ağa takılan balina yavrusu görevliler tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu.

Avustralya Yayın Kurumu'nun haberine göre, Queensland Yatçılık ve Su Ürünlerine bağlı devriye ekiplerine, Gold Coast kentinin Greenmount sahiline köpek balığı tehlikesine karşı kurulan ağlara annesi ile yüzen balina yavrusunun ihbar edildi.

Eyalette geçen ay yaşanan köpek balığı saldırılarında iki kişinin yaralanması üzerine sahillere koruma amaçlı yerleştirilen ağlara takıldığı belirlenen balina yavrusu, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Anne balinanın yavruya yakın durduğunu ve kurtarma çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirten Seaworld Deniz Bilimleri Direktörü Trevor Long, "Annenin, yavrusuna yardım ettiğimizi ve ona zarar vermeyi düşünmediğimizi anladığı için sakince durduğuna gerçekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Balina yavrusunun, derisindeki sıyrıklardan dolayı uzun süre ağda takılı kaldığını kaydeden Long, söz konusu sıyrıkların hayati tehlike oluşturmadığını sözlerine ekledi.

Kurtarma operasyonunu kıyıdan izleyen görgü tanıkları ise yavru ve annesinin açık denize doğru uzaklaşırken havaya zıplayarak sevinçlerini gösterdiklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Queensland yavru balina

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