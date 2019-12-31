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  4. Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Victoria eyaletinde yangınla mücadele devam ederken alevler Mallacoota kasabasını sardı.

Yangın nedeniyle turistler de dahil birçok kişinin mahsur kaldığı kıyı kasabasında yaklaşık 4 bin kişi tahliye edildi.

Avustralya’da Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yangınlar etkisini arttırıyor. Victoria eyaletinde Doğu Gippslan bölgesinde yer alan sahil kasabası Mallacoota’yı alevler sardı.

Sabah saatlerinde yayılmaya başlayan yangın nedeniyle sirenlerin çaldığı kasabanın sakinleri daha önce belirlenen tahliye planına göre deniz kenarına gitti. Turistlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, kasabada mahsur kalırken, yaklaşık 4 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tüm kasabayı saran alevler nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü, birçok ev ise alevlere teslim oldu.

Victoria eyaleti acil servisi, bölge sakinlerine kapalı mekanlarda kalmaları çağrısı yaptı. Mallacoota kasabasında “Ayrılmak için çok geç” açıklamasını yapan eyalet yetkilileri kasabadakilere hayatta kalmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

7 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews bugün düzenlediği basın toplantısında, 4 kişiden haber alınamadığını ve kayıp kişilerin durumlarıyla ilgili endişeli olduklarını söyledi. Andrews, kayıp kişilerin kimliklerine ve kayboldukları bölgeye ilişkin ise açıklama yapmadı.

Yangınların şiddetini arttırdığı Yeni Güney Galler’deki Cobargo kasabasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 kişiden de haber alınamıyor.

Victoria eyaleti genelinde Pazartesi günü 70 farklı noktada başlayan yangınlardan 20’den fazlası hala aktif durumda. Yeni Güney Galler’de ise 100’den fazla yangın devam ediyor.

Dün Yeni Güney Galler’de şiddetli rüzgarların alevlerin ortasındaki kamyoneti devirmesi sonucu 28 yaşındaki bir gönüllü itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Victoria tahliye

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