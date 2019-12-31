Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Yangın nedeniyle turistler de dahil birçok kişinin mahsur kaldığı kıyı kasabasında yaklaşık 4 bin kişi tahliye edildi.

Avustralya’da Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yangınlar etkisini arttırıyor. Victoria eyaletinde Doğu Gippslan bölgesinde yer alan sahil kasabası Mallacoota’yı alevler sardı.

Sabah saatlerinde yayılmaya başlayan yangın nedeniyle sirenlerin çaldığı kasabanın sakinleri daha önce belirlenen tahliye planına göre deniz kenarına gitti. Turistlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, kasabada mahsur kalırken, yaklaşık 4 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tüm kasabayı saran alevler nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü, birçok ev ise alevlere teslim oldu.

Victoria eyaleti acil servisi, bölge sakinlerine kapalı mekanlarda kalmaları çağrısı yaptı. Mallacoota kasabasında “Ayrılmak için çok geç” açıklamasını yapan eyalet yetkilileri kasabadakilere hayatta kalmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

7 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews bugün düzenlediği basın toplantısında, 4 kişiden haber alınamadığını ve kayıp kişilerin durumlarıyla ilgili endişeli olduklarını söyledi. Andrews, kayıp kişilerin kimliklerine ve kayboldukları bölgeye ilişkin ise açıklama yapmadı.