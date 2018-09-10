Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulundu

Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev kayalar bulunduğu bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals, geçen hafta Kalgoorlie yakınındaki madende bulunan iki kayayı kaplayan altının, en az 4 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.
Kuvars kayalardan büyük olanın üzerindeki altının miktarının 60 kilogramdan fazla olduğu belirtildi.
"Çok nadir rastlanabilecek bir keşif" olarak nitelendirilen kayaların, açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.
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