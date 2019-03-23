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Avustralya'da ana muhalefetten Türk camilerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 05:22 | Son Güncelleme

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanya Plibersek, camilerdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına destek vereceklerini açıkladı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Sydney'deki Türklere ait camileri ziyaret eden İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanya Plibersek, camilerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Redfern Camisi'ni Avustralya Türk Savunma İttifakı (ATA-A) Direktörü Hakan Evecek ile birlikte ziyarette bulunan Tanya Plibersek, Redfern İslam Derneği Başkanı Ahmet Solak’tan bilgi aldı.

Daha önce Türkiye'yi 3 defa ziyaret ettiğini belirten Plibersek, Christchurch saldırısının ardından camilerde güvenlik önlemlerinin arttırılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini 2013 yılından bu yana devam ettiren Tanya Plibersek, İşçi Partisi hükümetlerinde, Sağlık Bakanı, İnsan Hizmetleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yaptı.

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Avustralya İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanya Plibersek Sydney Türk Camileri

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