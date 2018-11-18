MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentinde geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Alevi Festivali'ne binlerce kişi katıldı.

Avustralya Alevi Federasyonu tarafından Melbourne’daki Coburg Park’ta düzenlenen 25. Anadolu Alevi Festivali’ne, Alevilerin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri ve farklı etnik gruplardan çok sayıda Avustralyalı katıldı.

Yerel grupların sahne aldığı, halayların çekildiği ve kitap satışlarının yanı sıra kültürel bilgilerin paylaşıldığı festivali ziyaret edenler etli pilav, gözleme, börek, katmer, kahve ve çay gibi geleneksel Türk lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Serdal Çınar AA muhabirine yaptığı açıklamada 25’inci yılını kutladıkları festivale katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Çınar, festival kapsamında gün boyunca çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Burada Abdal Musa Festivali ile birlikte Aleviler, hem kendi kültürlerini, inançlarını ve geleneklerini yaşıyorlar, hem de diğer toplumlara kendilerini ifade ediyorlar." dedi.

