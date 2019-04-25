Avustralya’da Anzak Günü anma törenleri

MELBOURNE (AA) - Avustralya genelinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen Anzak Günü anma törenlerine Avustralyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı İngiltere’nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan’da Avustralya'da, her yıl olduğu gibi bu sene de ‘‘Anzak Günü’’ anma törenleri düzenlendi.

Başkent Canberra, eyalet başkentleri ve ülke genelindeki tüm şehir ve kasabalarda düzenlenen anma törenlerine katılan yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu’da ve dünyanın farklı ülkelerindeki cephelerde hayatlarını kaybeden askerlerini andı.

Sabahın erken saatlerindeki Şafak Ayininin ardından Melbourne kent merkezindeki Anzak Anıtı‘nda düzenlenen resmi geçit törenine, İkinci Dünya Savaşı’na katılan gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler katıldı.

Geçit töreninde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş güzergahını Avustralya ve Türk bayrakları ile yürüyen Türkler, töreni izleyen Avustralyalılar tarafından alkışlarla karşılandı.