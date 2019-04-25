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Avustralya’da Anzak Günü anma törenleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 07:58 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yapılan Anzak Günü anma törenlerine yüzbinlerce Avustralyalı katıldı - Şafak Ayininin ardından Melbourne kent merkezindeki Anzak Anıtı‘nda düzenlenen resmi geçit töreninde, İkinci Dünya Savaşı’na katılan gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler de hazır bulundu

MELBOURNE (AA) - Avustralya genelinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen Anzak Günü anma törenlerine Avustralyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı İngiltere’nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan’da Avustralya'da, her yıl olduğu gibi bu sene de ‘‘Anzak Günü’’ anma törenleri düzenlendi.

Başkent Canberra, eyalet başkentleri ve ülke genelindeki tüm şehir ve kasabalarda düzenlenen anma törenlerine katılan yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu’da ve dünyanın farklı ülkelerindeki cephelerde hayatlarını kaybeden askerlerini andı.

Sabahın erken saatlerindeki Şafak Ayininin ardından Melbourne kent merkezindeki Anzak Anıtı‘nda düzenlenen resmi geçit törenine, İkinci Dünya Savaşı’na katılan gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler katıldı.

Geçit töreninde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş güzergahını Avustralya ve Türk bayrakları ile yürüyen Türkler, töreni izleyen Avustralyalılar tarafından alkışlarla karşılandı.

- ‘‘Kahraman şehitlerimizin anısına yürüyoruz’’

Törende, Türklerin katılımını organize eden Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş, AA muhabirine yürüyüş amaçlarını, ‘‘Kutsal vatan topraklarımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin anısına yürüyoruz.’’ ifadeleri ile açıkladı.

Anzak Günü’nün şehitleri anma günü olduğunu hatırlatan Altıntaş, ‘‘Biz, Türk toplumu yaşadığımız ülkenin acı ve tatlı günlerini paylaşırız. Avustralyalı kardeşlerimiz, dostlarımız Anzak Günü’nü anarken, bizim de elbette onların yanında yer almamız lazım. Bu nedenle bu yürüyüş çok güzel oldu, yürüyüşe katılan arkadaşların hepsine teşekkür ederim.’’ dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu’nun (Australia and New Zealand Army Corps-ANZAC) Gelibolu’ya asker çıkardığı 25 Nisan 1915’in yıl dönümünde, her yıl Avustralya’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Anzak Günü anma programları kapsamında gün boyu düzenlenen etkinliklerde hayatlarını kaybeden askerler anılıyor.

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anma törenleri Anzak Günü Avustralya Melbourne

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