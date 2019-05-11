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Avustralya’da Ardern’li ramazan tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

Avustralya İslam Konseyleri Federasyonunun reklam panosuna verdiği ilanda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in fotoğrafını kullanıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFİC) Melbourne kentindeki bir reklam panosuna verdiği ramazan tebriği içeren ilanda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in fotoğrafını kullandı.

AFİC tarafından hazırlanan ilanda Ardern'in Christchurch’teki terör saldırısının ardından Müslüman bir kadına sarıldığı fotoğrafı yer aldı. İlan Türklerin yanı sıra Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows’daki reklam panosuna asıldı.

Avustralya’daki İslami çatı kuruluşlarından biri olan AFİC’nin Başkanı Dr. Ratep Jneid, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Christchurch’teki terör saldırısının ardından Müslüman mağdurlara gösterdiği samimi destek dolayısıyla Başbakan Ardern’e ilanda yer verdiklerini belirtti.

Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırılarının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’in tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergilediğini hatırlatan Jneid, şöyle devam etti:

"Jacinda Ardern ülkesinin başbakanı olarak terör mağduru Müslüman vatandaşlarına samimi bir şekilde sahip çıkıp, onlara çok yakın destekte bulunmuştur. Bunun yanı sıra saldırıyı terör saldırısı olarak ilan etmiş, hükümet olarak alınması gereken tedbirleri de alarak sorumlu bir lider olduğunu göstermiştir. Biz de Ardern’in dünyada az gördüğümüz bu davranışını takdir ettiğimizi, farkında olduğumuzu ve önemsediğimizi göstermek için ilanı hazırladık. Başbakan Ardern ortaya koyduğu samimi tavırlarıyla orada olmayı hak ediyor.’’

Ardern’in Müslüman bir kadına sarıldığı fotoğrafı ramazanın anlamını en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı seçtiklerini vurgulayan Dr. Jneid, “Ramazan mesajımızı vermek için bu fotoğrafı seçmekteki sebebimize gelince bu fotoğraf şefkat, merhamet, paylaşım, anlayış ve barış gibi evrensel değerleri en içtenlikle sembolize etmektedir. Bunlar ramazanın en öne çıkardığı değerler arasındadır.” ifadelerini kullandı.

- "Her başbakandan bekliyoruz"

Broadmeadows semtindeki Türk esnaflardan Gazi Şener, Jacinda Ardern’in ilanda yer almayı ‘‘fazlasıyla’’ hak ettiğini dile getirerek ‘‘Daha fazlasını hak ediyor aslında, onu gördük çok memnun olduk. Çok güzel şeyler yaptı, her başbakandan onu bekliyoruz. Avustralya Başbakanı da o şekilde davransaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.’’ dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch ketindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu yaralı olarak kurtulurken, ağır yalanan ve 48 gün yoğun bakımda kalan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetmişti.

Saldırıların ardından olayı terör saldırısı olarak niteleyen ve ülkedeki saldırı amaçlı silahları yasaklayan kanunu kısa sürede çıkartan Başbakan Ardern, terör mağduru Müslümanlara yaklaşımı ve içtenliğiyle başta Müslümanlar olmak üzere birçok kesimin takdirini toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Başbakan Jacinda Ardern Ramazan

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