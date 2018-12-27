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Avustralya'da aşırı sıcaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ülkede yılın son günlerinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 14 derece üstünde seyrediyor

Avustralya'nın güneydoğusunda sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını uyarısında bulunuldu.

CNN International'da yer alan habere göre, Yeni Güney Galler, Viktorya ve Güney Avustralya eyaletlerinde, sıcaklık son 4 gündür mevsim normallerinin 14 derece üstünde,, 40 derecenin üzerinde ölçülüyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, üç eyalette, sıcaklığın tetiklediği orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu.

Güney Yarım Küre'de halen yaz mevsimini yaşayan ülkede ocak ayı yıl içinde en yüksek sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü dönem oluyor. Aralık ayındaki değerlerin mevsim normalleri üzerine çıkması, yeni yılda da aşırı sıcaklıkların devam edeceği endişesine neden oluyor.

Ülkenin en büyük kenti, Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney'de, Ocak 2018'de son 80 yılın en sıcak ayı yaşanmıştı.

Kentte en yüksek hava sıcaklığı 47,3 derece olarak ölçülmüştü.

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