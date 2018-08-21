Avustralya’da bayram namazı kılındı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da kurban bayramı namazı kılındı.
Ülkede 17’si Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait toplam 27 cami bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman’a ev sahipliği yaptı.
Cemaati en kalabalık camilerden bir olan Melbourne'daki Meadow Heights Camisi'ni sabah namazından itibaren dolduran Müslümanlar önce, cami imamı Nusrettin Öztürk tarafından verilen bayram vaazını dinledi.
Öztürk, ‘‘Bayramı vesile kılarak, faziletlerinden yararlanarak Allah’a yakın olmaya gayret edelim.’’ dedi.
Daha sonra bayram namazı kılındı ardından da Kurban Bayramı'nın ilk bayramlaşmaları cami içinde gerçekleştirildi.
Avustralya İstatistik Bürosunun son verilerine göre 604 bin 200 Müslüman yaşıyor.
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