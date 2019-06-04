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Avustralya’da bayram namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 04:44 | Son Güncelleme

Avustralyalı Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yaşayan binlerce Müslüman Ramazan Bayramı namazını kılmak için ülke genelindeki camileri doldurdu.

Avustralya’da yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte bir araya gelerek bayramı namazını kıldı.

Çocuklarıyla camilere akın eden farklı etnik kökenlerden Avustralyalı Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı, ardından bayram sohbetini dinledi.

Bayram namazını, Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde kılmayı tercih eden Türk ve çeşitli etnik kökenlere mensup Müslümanlara, eşitlik, kardeşlik paylaşmanın güzelliğini anlatan bayram vaazını, cami imamı Nusrettin Öztürk verdi.

Bayram namazının tarifi ve kılınmasının ardından bayram hutbesi için minbere çıkan Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Ramazan Ötkün, bayramda dargınlıkların, kırgınlıkların sona erdirilmesi, hastaların ve yaşlıların ziyaret edilerek çocukların sevindirilmesi gerektiğini vurguladı.

Namazın ardından cami içinde bayramlaşmaya katılan ve AA muhabirine bayramın tüm insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulunan Hüseyin Ünel, ‘‘Allah hepimize, çoluğumuz çocuğumuz, vatanımız, milletimizle geçirmeyi nasip eylesin kazasız belasız.’’ dedi.

Bayrama erişmenin ve kalabalık bir cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Muhittin Başkan da ‘‘Kalabalık bir cemaatle namazımızı ifa ettik, Allah hepimize tekrarını nasip etsin, bütün alemi İslam’a hayırlı olsun.’’ dedi.

Babası ile bayram namazına katılan Türk çocuklarından Ahmet Yasin Öztürk, ‘‘Buradan bütün Türkiye’ye salamlar gönderiyorum, bütün dedelerin de ellerinden öpüyorum.’’ mesajını gönderirken Mehmet Akif Ötkün de ‘‘Dedelerin, yaşlı kişilerin elini öpüp yardım edeceğim.’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya ramazan bayramı namazı

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