Avustralya’da bayram namazı kılındı

MELBOURNE (AA) –Avustralya’da yaşayan yarım milyondan fazla Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için ülke genelindeki camilere akın etti.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde 600 binden fazla Avustralyalı Müslüman, 200’den fazla cami ve mescitte bayram namazını kıldı.

Avustralya’da Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde faaliyet gösteren 19 caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait camilerde, bayram namazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Melbourne’daki DİB bünyesinde hizmet veren Sunshine Camisi’ne gelen Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı ardından imam Hüseyin Durmaz tarafından verilen bayram vaazını dinledi. Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail’in Allah’a teslimiyetlerinden örnekler veren Durmaz, Müslümanların birlik ve beraberlik içerinde olması gerektiğinin önemini vurguladı. Daha sonra bayram namazının kılınması ve bayram hutbesinin okunmasıyla başlayan Kurban Bayramı'nın ilk bayramlaşmaları cami içinde gerçekleştirildi.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yeryüzüne barış ve huzur getirmesini dileyerek ‘‘Kurban Bayramı, bayramlarımız, mutlaka birlik ve berberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği istisnai günlerdir. Birlik ve beraberlik içerisinde kazasız, belasız bir şekilde bayramı geçirebilmeyi Rabb'im hepimize nasip eylesin. Bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın dinimiz imanımız, vatanımız, milletimiz için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Bayram namazı için camiye gelenlerden İrfan Hasan da bayram gibi güzel hasletlerde buluşup birlik içinde hareket eden Türk toplumunun Avustralya’da çok sayıda cami inşa ettiğini aktararak ‘‘Bayram neşe demektir, bayram birlik demektir. Hep beraber hocamızın dediği gibi birlik olalım. Birlikten kuvvet doğar, birlik olmazsa kuvvet olmaz, bunun gibi camileri imkanı yok yapamayız.’’ dedi.

