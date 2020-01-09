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  4. Avustralya'da binlerce deve itlaf edilecek

Avustralya'da binlerce deve itlaf edilecek

09.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyinde aşırı sıcak hava ve kuraklık nedeniyle binlerce yabani, deve helikopterlerden ateş açılması yoluyla itlaf edilecek. İtlafın doğrudan yangınlarla ilgili olmadığı, su arayan develerin Aborjinlerin yerleşim alanlarına girip su tükettikleri, güvenlik sorununa ve yıkıma yol açtığı belirtliliyor.

Avustralya'da binlerce deve itlaf edilecek

Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle binlerce deve helikopterlerden ateş açılması yoluyla itlaf edilecek.

Çarşamba günü başlatılan ve beş gün sürecek olan itlaf kararı, Güney Avustralya eyaletinde yaşayan yerli Aborjinlerin, yerleşim alanlarını ve binalarını yabani develerin yıkıma uğratması şikayetleri üzerine alındı.

Kanyapi yerleşim bölgesinde yaşayan Marita Baker, "Develer sokaklarda dolaşıp su arıyor. Çocuklarımızın güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

İtlafa bazı yabani atlar da dahil edilecek.

Sıcak ve kuru hava nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde orman yangınları aylardır devam ediyor.

develer

Ancak kuraklık sorunu yıllardır sürüyor. Deve itlafının yangınlarla doğrudan ilgili olmadığı belirtiliyor.

İtlaf, eyaletin kuzeyinde dağınık bir şekilde yaşayan Aborjin topluluklarının bulunduğu APY bölgesinde olacak.

İçecek su arayan develerin, bölge insanlarına, besledikleri hayvanlara ve mevcut altyapıya zarar verdiği, deve nüfusunun acilen kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor.

Avustralya yangın

Kıtada yüzbinlerce deve var

Develer Avustralya'nın doğal hayvan nüfusu arasında değildi. 19. yüzyılda İngiltere'nin sömürgeleri olan Hindistan, Afganistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinden gelip buraya yerleşenlerle getirildiler.

Kıtanın orta kesimlerinde deve sayısının yüz binleri bulduğu tahmin ediliyor.

Develerin çitleri yıkma, tarım araçlarına ve yerleşim alanlarına zarar vermenin yanı sıra insanların ihtiyacı olan suyu da tükettiği belirtiliyor.

Ayrıca develerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde üretilen metan gazının iklim değişikliğinin önemli faktörleri arasında sayılan sera gazlarından biri olduğu biliniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=99rFV4t\_9Q0

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden yangınlarda bugüne dek en az 25 kişi hayatını kaybetti, 2000 konut ve 8 milyon hektar orman yandı.

Kıtanın doğu ve güney kesimlerini daha fazla etkileyen yangınlarda 480 milyon hayvanın da öldüğü tahmin ediliyor.

Avustralya'da orman yangınları sıcak ve kurak aylarda her zaman rastlanan bir olguydu.

Ancak bilim insanları uzun zamandır iklimin daha sıcak ve kurak hale gelmesiyle yangınların da daha sık ve daha yoğun yaşanacağı uyarısında bulunuyordu.

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