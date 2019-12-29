Avustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısı

Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle Victoria eyaletindeki binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı.

Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınları, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen söndürülemiyor. Ülke genelinde 100’den fazla noktada devam eden yangınlar, bu kez Victoria eyaletini tehdit ediyor. Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacağı belirtilirken, fırtına, şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki değişim nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yetkililer, eyalette bulunan on binlerce vatandaş ve tatilciler için tahliye uyarısında bulundu.

Acil Durumlar Şefi Andrew Crisp, Victoria eyaletinin Doğu Gippsland bölgesinde bulunan kişilerin yangınların şiddetini arttırması nedeniyle Pazartesi sabahına kadar bölgeyi terk etmesi gerektiğini ifade etti.

Ülke genelindeki yangınların en büyüğü, Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti yakınlarında da şiddetini arttırdı. Öte yandan Avustralyalılar, yılbaşı kutlamaları için düzenlenecek olan havai fişek gösterilerinin iptal edilmesini ve bütçenin yangınla mücadelede kullanılmasını talep etti.

