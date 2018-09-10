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Avustralya’da bir evde 3'ü çocuk 5 kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Avustralya’da bir evde 3'ü çocuk 5 kişi ölü bulundu

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın batısındaki Perth kentinde bir evde, 3 çocuk ile anne ve büyükannelerinin ölü bulunduğu bildirildi.

Batı Avustralya polisinden yapılan açıklamaya göre, Bedford semtindeki evde 2 yaşındaki ikizler Alice ve Beatrix, 3,5 yaşındaki ablaları Charlotte, 47 yaşındaki anneleri Mara Lee Quinn ve 74 yaşındaki büyükanneleri Beverley Quinn'in cesetleri bulundu.

Kurbanların öldürüldüğünü onaylayan polis, cinayet suçlaması ile sorgusu tamamlanan ve ismi açıklanmayan 24 yaşındaki bir erkek zanlının mahkemeye çıkartılacağını açıkladı.

Söz konusu şahsın olayın ardından polise teslim olarak ifade verdiği belirtilirken, polis zanlının kurbanlarla olan bağlantısı veya akrabalık derecesi hakkında açıklamada bulunmadı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, zanlının kurbanlarla aynı evde kaldığı belirtildi.

Batı Avustralya Emniyet Müdür Yardımcısı Paul Steel Paul, dünkü açıklamasında söz konusu kişinin polisteki sorgusunun sürdüğünü söylemişti. Steel, kurbanların nasıl öldürüldükleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmamış, "Bu sadece aile ve onların arkadaşları için trajik değil, aynı zamanda olaya ilk müdahaleyi yapmak zorunda kalan ilk yardım ekipleri için de trajik." ifadelerini kullanmıştı.

- Mayıstan bu yana üçüncü olay

Batı Avustralya’da tatil kasabalarından Margaret River'ın Osmington semtindeki bir evde 4'ü çocuk 7 kişinin cesedi bulunmuştu. Mayıs 2018’de yaşanan olayda, büyükbabanın, eşini, kızını ve 4 torununu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

Temmuzda ise Perth'in kuzeyindeki Ellenbrook'ta bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulunmuş, olayın faili olduğu belirlenen oğlu tutuklanmıştı.

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5 kişi ölü bulundu Avustralya Perth

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