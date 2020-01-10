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  4. Avustralya’da birçok ülke elçiliklerini kapatıyor

Avustralya’da birçok ülke elçiliklerini kapatıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Avustralya’da uzun süredir devam eden orman yangınları nedeniyle birçok ülke elçiliklerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.Avustralya’da aylardır süren orman yangınları nedeniyle yetkililer kuru ve sıcak hava, şiddetli rüzgarlar ve hava kirliliğine karşı uyarılarda bulundu.

Avustralya’da uzun süredir devam eden orman yangınları nedeniyle birçok ülke elçiliklerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.
Avustralya’da aylardır süren orman yangınları nedeniyle yetkililer kuru ve sıcak hava, şiddetli rüzgarlar ve hava kirliliğine karşı uyarılarda bulundu. Gelen uyarılarının ardından başkent Kanberra’da bulunan birçok ülkenin elçilikleri güvenlik nedeniyle bir süre elçiliklerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Macaristan, Sidney ve Melbourne büyükelçiliklerini tehlikeli ve sağlıksız hava koşulları nedeniyle geçici bir süreyle kapattıklarını doğruladı.
Estonya’nın Avustralya Büyükelçisi Kersti Eesma ise elçiliğinin kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu tür elçiliklerin kapatılmasının ciddi siyasi krizlere neden olduğunu belirtti. Bölgedeki hava kirliliğinden dolayı elçiliğin kapatıldığını kaydeden Eesma, “Elçilik çalışanlarımız ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için kapatıldı” ifadelerini kullandı.
İtalya ve İrlanda ise bu hafta içerisinde bölgedeki hava kirliliği nedeniyle elçiliklerini geçici süreyle kapatırken, İsrailli yetkililer de hava koşullarının tehlikeli olabileceği nedeniyle uyarıda bulunmuştu.

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