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Avustralya’da bombalı saldırı önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Avustralya terörle mücadele timlerinin bu sabah gerçekleştirdiği operasyon ile Sidney şehrinde devlet binaları ve elçiliklere bombalı saldırı planlayan 3 DEAŞ militanının yakalandığı bildirildi.ABD’nin uzun süreli müttefiki olan ve 2014 yılından itibaren yerel radikaller konusunda üst düzeyde alarm halinde olan Avustralya polisi, son 5 yılda 16 saldırıyı engelledi.

Avustralya terörle mücadele timlerinin bu sabah gerçekleştirdiği operasyon ile Sidney şehrinde devlet binaları ve elçiliklere bombalı saldırı planlayan 3 DEAŞ militanının yakalandığı bildirildi.
ABD’nin uzun süreli müttefiki olan ve 2014 yılından itibaren yerel radikaller konusunda üst düzeyde alarm halinde olan Avustralya polisi, son 5 yılda 16 saldırıyı engelledi. Avustralya polisi bu sabah Sidney’de gerçekleştirdiği terör operasyonunda devlet binaları ve elçiliklere bombalı saldırı planlayan 3 DEAŞ militanını yakaladı.
Federal polis yardımcı komiserlerinden Ian McCartney, saldırganların hedefinde karakollar, savunma binaları, elçilik, mahkeme binaları ve kiliselerin bulunduğunu açıkladı. McCartney “Toplumun içinde hala bize zarar vermek isteyen insanlar bulunuyor. Bu kişilerin İslamı temsil etmediğini belirtmeliyim. Bu hareketler kin ve terörü temsil eden suçlardır” dedi. Detaylı bilgi vermeyen komiser yardımcısı, polisin suçlamalar için yeterli miktarda delil topladıktan sonra tutuklamaları gerçekleştirdiğini ifade etti. Yarın mahkemeye çıkarılmaları beklenen zanlıların isimleri açıklanmadı.
McCarthy, saldırıyı planlayan zanlının 2018 yılının ortalarında Lübnan’a seyahatinin ardından takibe alındığını söyledi. Saldırının planlayıcısı olarak suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalması beklenirken, diğer zanlıların ise 10 yıl hapis cezası alacağı öngörülüyor.
Polis, zanlıların sosyal medya üzerinden tanıştıklarını duyurdu. 20 yaşındaki zanlının Sidney saldırısına ek olarak DEAŞ adına savaşmak için Afganistan’a gitmeyi planladığı, 23 yaşındaki diğer zanlının ise dünya genelinde çevrimiçi radikaller arasında öne çıktığı belirtildi. Yakalanan üçüncü zanlının ise 30 yaşında olduğu öğrenildi.

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