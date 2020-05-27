Avustralya'da Bulunan Aşı İnsanlar Üzerinde Denenmeye Başlandı

Avustralya’da, yeni tip Corona virüsü COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarında, insanlar üzerinde deneme aşamasına geçildi. Aşının, yaşları 18-59 arasında olan 131 kişi üzerinde denenmeye başlandığı açıklandı.

NVX-CoV2373 adı verilen aşı, Amerikalı biyoteknik firmasi Novavax tarafından geliştiriliyor. Şirketin, Çin’de salgının başlamasıyla birlikte ilaç ve aşı çalışmalarına Ocak ayında başladığı belirtiliyor. Geliştirilen aşının, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedeflediği ve yüksek seviyedeki nötralize edici antikorlara yönelik bir uyarıcı özelliği taşıdığı ifade ediliyor.

Yetkililer, aşının işe yaraması halinde yıl sonuna kadar 100 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1.5 milyar doz aşı üretmeyi umuyorlar.

Aşı çalışmasında yer alan uzmanlardan biri olan Dr. Paul Griffin, aşının virüsü hedef alıp saldırma konusunda başarılı olmasını ve birkaç ay içerisinde kullanıma hazır hale gelmesini umduğunu söylüyor.

Griffin “Antikorların türleri ve sayıları üzerine bir çalışma yapıyoruz. Daha sonra kan testleri aracılığıyla daha fazla deneyler yapıyoruz ve virüsün nötralize olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Aşıyı üreten şirket ölçeklendirme konusunda da çalışmalar yapmaya başlamış durumda eğer başarılı olduğu kanıtlanırsa yıl sonuna kadar önemli bir adet üretilmiş olacak” dedi.