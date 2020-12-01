Avustralya’da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Avustralya’nın en turistik merkezlerinden Fraser Adası’nda başlayan orman yangınının, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi.

Orman yangınları nedeniyle her yıl milyonlarca hektarlık orman kaybedilen Avustralya’da, yaz mevsimi yine bir yangınla başladı. Ülkenin Queensland eyaletine bağlı turistik Fraser Adası’nda sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle yangın çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelere rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan yangın yerleşim merkezlerine sıçrayarak on binlerce hektarlık ormanı kül etti.

Queensland Yangın ve İlk Yardım Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Fraser Adası’nı ziyaret etmek için doğru bir zaman değil. Yaklaşık 76 bin hektarlık orman yandı. Duman nedeniyle bölgede görüş mesafesi ve hava kalitesi azaldı” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, yapılan müdahalenin yangının yayılması üzerinde etkili olduğu fakat koşulların hemen düzelmeyeceği de bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalıştığını kaydeden yetkililer, yangının KingfisherTatil köyüne ve etrafındaki yerleşim merkezlerine doğru ilerlemesi üzerine tehlike altındaki bölgeleri tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.