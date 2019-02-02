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Avustralya'da Çin'in Sincan politikaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Avustralya'da Çin'in Sincan politikaları protesto edildi

MELBOURNE (AA) - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri Melbourne'de protesto edildi.

Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatları, Melbourne'deki Çin Başkonsolosluğu önünde toplantı.

Burada yapılan konuşmalarda, "Doğu Türkistan'ın yalnız olmadığı" hatırlatılarak destek eylemlerinin süreceği ifade edildi.

Daha sonra İngilizce olarak okunan basın bildirisinde, Çin yönetiminin Uygurlara sistematik şekilde zulüm uyguladığı, eğitim kampları adı altındaki toplama kamplarında baskı yaptığı, inançlarını yaşamak isteyenleri hapse attığı belirtildi. Bildiride, uygulamaların insan hakları ihlali olduğu hatırlatılarak bu uygulamalar kınandı.

Avustralya IGMG Başkanı Hasan Güreşen AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan'da uygulanan zulmü protesto etmek, bütün dünyaya duyurmak ve Çin konsolosluğunun ününde toplanarak bu zulmü durdurmak, bu zulümden bir an önce vazgeçilmesi için toplumumuzun sesini duyurmak, zulme maruz kalan, dinlerinden, dillerinden eğitimlerinden, hayatlarından olan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sahip çıkmak, onlara destek olmak için buraya geldik." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren eylem, Çin baskısı altında hayatlarını kaybedenler için yapılan duanın ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya basın bildirisi Doğu Türkistan

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