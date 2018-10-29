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Avustralya’da cumhuriyetin 95. yılı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 06:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Melbourne kent merkezindeki gönderlere Türk bayrakları çekildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'ndaki gönderlere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne Federasyon Meydanı’nda bu yıl da bayrak çekme töreni düzenlendi.

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği Müsteşarı ve Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen törende, meydandaki 8 göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Törende konuşan Şener, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’nin milli günü dolayısıyla Federasyon Meydanı’na Türk bayraklarının çekilmesine müsaade eden Avustralya makamlarına teşekkür eden Şener, "Bu bayrağa kanları ile rengini veren şehitlerimizi özlemle minnetle anıyorum. Bugün ülkemizin Türk vatanı olmasını ve Türk vatanı kalmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, özlemle, duayla anıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Melbourne'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, bu akşam başkonsolosluk rezidansında ‘‘Milli Gün’’ resepsiyonu verilecek.

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Avustralya Cumhuriyet’in 95. Yılı Kutlamaları Melbourne

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