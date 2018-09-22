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Avustralya'da deve kuşlarını ezen şoför yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 06:25 | Son Güncelleme

Aracıyla deve kuşlarını acımasızca ezen ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan 20 yaşındaki erkek sürücü, hayvanlara zulmetmek suçundan yargılanacak

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria eyaletinin Cowangie bölgesinde, aracını deve kuşlarının üzerine sürerek acımasızca öldüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan 20 yaşındaki kişi yakalandı.

Victoria polisi, eyaletin kuzeybatısında bulunan Cowangie kasabasındaki toprak yolda Avustralya'ya özgü "emu" türü deve kuşlarını 4x4 aracıyla ezerek öldürdüğü görüntüleri paylaşan kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, Güney Avustralya eyaletinin Pinnaroo kasabasında polis tarafından yakalanan ancak kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki erkek zanlının tutuklandığı bildirildi.

Hayvan haklarını koruma derneği (RSPCA), emuların üzerine bilerek aracını sürdüğü görülen ve çarptığı kanatlıları saydığı duyulan videodaki sürücünün kimliğinin tespit edebilmesi amacıyla görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Dünya genelinde yoğun tepki çeken görüntüler internet üzerinde kısa sürede en çok izlenen videolardan olmuştu.

Bu kişi, hayvanlara zulmetmek, korunma altındaki doğal hayata zarar vermek ve trafik kurallarını ihlal gibi suçlamalarla 9 Kasım'da ceza duruşması için mahkemeye çıkarılacak.

Victoria eyaleti kanunlarına göre hayvanlara işkence yapmaktan suçlu bulunanlara 2 yıla kadar hapis ve 64 bin Avustralya doları (yaklaşık 342 bin TL) para cezası verilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya deve kuşları

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