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Avustralya'da Djokovic Tartışması Sürüyor

08.01.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler Tenis dünyası sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic’in COVID-19 aşısı olmaması nedeniyle Avustralya’ya girip giremeyeceğine dair tartışma sürüyor

Erkekler Tenis dünyası sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic’in COVID-19 aşısı olmaması nedeniyle Avustralya’ya girip giremeyeceğine dair tartışma sürüyor. Sırp tenisçi bir otelde bekletilirken Avustralya’da aşı karşıtları da Sırp tenisçiye destek gösterisi düzenledi.

Djokovic’in kaldığı otelin önünde yetkililerle tartışan göstericiler, ünlü tenisçiye aşı olmaması nedeniyle destek verdi. Avustralya tam olarak aşılanmamış olan yabancıların ülkeye girişlerine izin vermiyor.

Sırp tenisçi son olarak aşı olmamasını geçen ay COVID-19 rahatsızlığını atlatmış olması nedeniyle savundu. Djokovic yaptığı açıklamada “Aralık 2021’de COVID-19 hastalığına yakalanmam nedeniyle, Avustralya hükümetinin mevcut kuralları ve rehberi uyarınca tıbbi muafiyetim olduğunu belirttim” dedi. Djokovic daha önce 16 Aralık tarihinde COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.

Ünlü tenisçiye Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic’ten de destek geldi. Brnabic, ülkesinin gerekli tüm garantileri vermeye hazır olduğunu söyledi. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Sırp tenişçiye yapılan muameleye tepki göstermiş ve “Djokovic, suçlu, terörist yada yasadışı göçmen değil ama Avustralya hükümeti ona öyle biri gibi davranıyor” ifadelerini kullanmıştı. Djokovic’in vizesine ilişkin karar Pazartesi günü yapılacak mahkemede karar verilecek.

Benzer şekilde aşı gerekliliğini karşılamadığı için Avustralya’da karantina altında tutulan ve vize sorunu yaşayan başka tenisçiler de olduğu belirtiliyor. Çekya da tenisçileri Renata Voracova’nın, Djokovic’le aynı otelde bekletildiğini vizesinin iptal edilmesinin ardından da bugün Avustralya’dan ayrıldığını açıkladı.

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