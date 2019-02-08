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Avustralya’da Doğu Türkistan protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Melbourne'deki Çin Başkonsolosluğu önünde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

MELBOURNE (AA) - Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar Avustralya’nın Melbourne kentindeki Çin Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Avustralya Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından düzenlenen gösteriye, ülkede yaşayan Uygur Türklerinin yanı sıra Avustralyalı Türkler ve farklı etnik kökenlerden Müslümanlar da destek verdi.

Avustralya, Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları ile Melbourne'ün Toorak semtindeki Çin Başkonsolosluğunun karşısında toplanan göstericiler, Uygur Türklerine yönelik baskıların bir an önce durdurulmasını istedi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Pekin yönetiminin uygulamaları kınanırken, "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Çin dışarı", "Uygurlara özgürlük", "Uygurları öldürmeyi durdurun" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Adelaide Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Nur Muhammed Türkistani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin yönetiminden Uygurlara yönelik baskılarını bir an önce durdurmasını isteyerek, "Avustralya'daki Türk ve Müslüman kardeşlerimizle Çin zulmüne maruz kalan Uygurların seslerini duyurmak istiyoruz." dedi.

Uygur Türklerine yapılan uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu, milyonlarca Uygur Türkü'nün tutuklanarak toplama kamplarında zulme uğradığını dile getiren Türkistani, "Biz Avustralya hükümetine buradan çağrıda bulunuyoruz, Avustralya hükümetinden, parlamentosundan, başbakanından isteğimiz Çin zulmüne karşı dur diyeceksiniz. Çünkü bu sadece Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin hakkı değil, insan haklarıdır." dedi.

- Çin ekonomisi güçlendi, herkes Çin’den korkuyor

Gösteriye destek veren ve yeryüzünde yaşayan herkesin Uygurlara yapılan baskılara karşı çıkması gerektiğini belirten Avustralyalı Türklerden Seyfi Seyit, "Çin, dünyanın en güçlü ekonomisi oldu ve herkes Çin'den korkuyor ama bizim Allah'tan korkmamız lazım, Allah rızası için, her Müslüman her Türk bir şey yapmalı. Mesela Çin mallarını boykot etmek lazım." dedi.

Nuran Mülayim ise "Çin senelerdir zaten bu zulmünü sürdürüyor, 21. yüzyılda hala da yapmakta. Biz Türkler olarak, Müslümanlar olarak birlik olup Çin'e dur demeliyiz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren protesto, okunan duanın ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya çin Doğu Türkistan

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