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Avustralya’da eski gardiyanın evinden adeta "cephanelik" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 06:28 | Son Güncelleme

Sydney’de eski gardiyan 213 silah, 2 bin mermi ve çok sayıda mühimmatla yakalandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentinde operasyon düzenleyen polis, "toplum için çok büyük risk oluşturduğu" bildirilen eski gardiyanın evinde 213 silah, 2 bin mermi ve yüzlerce mühimmat ele geçirdi.

Yeni Güney Galler (NSW) eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya Sınır Kuvvetlerinden gelen istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Sydney’in Richmond semtindeki bir eve baskın düzenledi.
Operasyonda, 64 yaşındaki eski gardiyan Michael Kay’e ait olduğu belirtilen çeşitli özelliklerde 213 silah, yaklaşık 2 bin mermi, 3 yay, 100 ok, kılıçlar, farklı ebatlarda 100 bıçak, zırhlı kasklar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis tarafından görüntüleri paylaşılan silah ve malzemeler arasında keskin nişancıların kullandığı tüfek, tabancalar, otomatik silahlar ve bu silahlara ait mermiler, çelik yelekler, kelepçeler ve maskeler olduğu görüldü.

- "Tehdit gerçek, önemli ve eli kulağındaydı"

Operasyonla ilgili açıklamada bulunan NSW Eyalet Polisi Suç Bölümü Müdür Vekili Komiser Stuart Smith, yakaladıkları kişinin silahlarla ne yapmak istediği hakkında direkt bir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, ‘‘Bu şahıs topluma büyük bir risk oluşturuyordu.’’ ifadelerini kullandı.

Aramada, terörle mücadele, felaketlere karşı önlem, insanlık tarihi ve ünlü keskin nişancılar tarafından yazılmış kitapların yer aldığı birçok materyalin de ele geçirildiğini aktaran Smith, ‘‘Tehdit gerçek, önemli ve eli kulağındaydı. Polisi derinden endişelendiren şey, arama sırasında 2 bin mermi bulunmasıydı." dedi.

Eski gardiyanın 2009 yılında akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi üzerine silah ruhsatının iptal edildiğini bildiren Smith, hastanede tetkikleri süren Kay’in taburcu edilmesinin ardından birden fazla ateşli silah bulundurmakla suçlanacağını belirtti.

Smith, Kay’in, taktik ekipman ve ateşli silahları bireysel olarak satın almasından dolayı olayın terörle mücadele kapsamında ele alınmayacağını, dosyanın Uyuşturucu ve Ateşli Silahlar Bölümüne havale edildiğini söyledi.

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