HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya'da Facebook krizi

Avustralya'da Facebook krizi

18.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avustralya'da Facebook krizi

Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak platform üzerinden haber içeriği paylaşımını durdurdu.

Google da aynı yasayla bağlantılı olarak arama moturunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.Avustralyalı Facebook kullanıcıları artık ulusal ve uluslararası haber içeriklerini paylaşamayacak. Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak haber paylaşma özelliğini bloke etti.

Hükümetin planladığı yasa uyarınca Google'ın ana şirketi Alphabet ve Facebook gibi internet şirketleri, içeriğini yaydıkları Avustralyalı medya kuruluşlarına para ödemek zorunda olacak. İnternet şirketleri ise bu planın hayata geçirilemeyeceği görüşünde.

Facebook'tan yapılan açıklamada yasa tasarısının internet platformları ile içeriğini paylaştıkları yayın evleri arasındaki ilişkiyi temelden yanlış yorumladığı belirtilerek "Bu durum bizi zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Bu ilişkinin gerçekliklerini yanlış değerlendiren bir yasaya uymaya çalışmak ya da Avustralya'daki hizmetlerimizde haber içeriklerine artık yer vermemek. İstemeyerek de olsa ikincisinde karar kıldık" denildi.

Facebook, içeriklerinin platform üzerinde paylaşılmasından Avustralyalı yayın evlerinin de yararlandığına işaret etti.

Facebook'un kararı sonrasında Avustralya polisi, itfaiye ve hükümet kurumlarına ait bazı sayfalar da bloke edildi. Erişilemeyen sayfalar arasında koronavirüs ile ilgili önemli güncel bilgilerin paylaşıldığı sağlık kurumları da yer aldı. Facebook bir süre sonra yaptığı açıklamada bu durumun yanlışlıkla meydana geldiğini belirterek hesaplara erişimin yeniden sağlandığını bildirdi.

Ocak ayında Senato'da yapılan görüşmelere katılan Facebook temsilcisi, yasanın geçmesi halinde haber içeriği paylaşımlarını durdurma, Google temsilcisi de Avustralya'daki arama motorunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Ülke şokta! Başbakan istifa ettiÜlke şokta! Başbakan istifa etti
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Yeni Zelanda kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped sağlayacak

Kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped dağıtılacak

NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğu öldüren katile 25 yıl hapis

Polonya'da 16 yaşındaki Türk çocuğu öldüren katile 25 yıl hapis

İşte en riskli koronavirüs senaryosu

İşte en riskli koronavirüs senaryosu

BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

ABD'den Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanına soygun suçlaması

ABD'den Kuzey Koreli üç bilgisayar korsanına soygun suçlaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.