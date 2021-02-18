Avustralya'da Facebook krizi

Google da aynı yasayla bağlantılı olarak arama moturunu kapatma tehdidinde bulunmuştu.Avustralyalı Facebook kullanıcıları artık ulusal ve uluslararası haber içeriklerini paylaşamayacak. Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak haber paylaşma özelliğini bloke etti.

Hükümetin planladığı yasa uyarınca Google'ın ana şirketi Alphabet ve Facebook gibi internet şirketleri, içeriğini yaydıkları Avustralyalı medya kuruluşlarına para ödemek zorunda olacak. İnternet şirketleri ise bu planın hayata geçirilemeyeceği görüşünde.

Facebook'tan yapılan açıklamada yasa tasarısının internet platformları ile içeriğini paylaştıkları yayın evleri arasındaki ilişkiyi temelden yanlış yorumladığı belirtilerek "Bu durum bizi zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Bu ilişkinin gerçekliklerini yanlış değerlendiren bir yasaya uymaya çalışmak ya da Avustralya'daki hizmetlerimizde haber içeriklerine artık yer vermemek. İstemeyerek de olsa ikincisinde karar kıldık" denildi.

Facebook, içeriklerinin platform üzerinde paylaşılmasından Avustralyalı yayın evlerinin de yararlandığına işaret etti.