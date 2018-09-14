Avustralya'da göçmen gözaltı merkezinden dolandırıcılık

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Sydney kentindeki Villawood Göçmen Gözaltı Merkezi’nde 4 kişilik bir çetenin yaklaşık 3 milyon Avustralya doları tutarında dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi, vizeleri iptal edilen veya sığınma talebinde bulunanların tutulduğu Villawood Göçmen Gözaltı Merkezi’nde 4 kişilik dolandırıcılık şebekesinin ortaya çıkartıldığını açıkladı.

Merkezde tutulan ve ismi açıklanmayan Nijerya uyruklu 43 yaşındaki bir kişinin liderliğinde faaliyet gösteren çetenin, elektronik postayla Avustralyalılardan 3 milyon Avustralya doları (yaklaşık 2,2 milyon dolar) para topladığı belirtildi.

Çete üyelerinin dolandırıcılıkta kullandığı 6 cep telefonu ve 17 SIM kartı bulundu.

Polisin Siber Suçlar Bölümü Başkomiseri Arthur Katsogiannis, çete üyelerinin topladıkları paraları Nijerya’da bilinmeyen alıcılara aktardıklarını kaydetti.

Paraların izinin sürülmesi için uluslararası güvenlik birimleriyle çalışacaklarını aktaran Katsogiannis, şirketlere siber güvenlik konusunda tedbir almaları tavsiyesinde bulundu.

Villawood Göçmen Gözaltı Merkezi, vizesi iptal edilen, sığınma talebinde bulunan veya vize şartlarına uymayanların yasal süreçler sonuçlanana kadar tutulduğu, yaklaşık 600 kişilik kapasiteye sahip yüksek güvenlikli bir tesis olarak biliniyor.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu raporuna göre, geçen yıl nisan ayına kadar, 60’dan fazla ülkeden 450 kişi bu merkezde kaldı.

