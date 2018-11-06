Avustralya'da güney beyaz gergedan yavrusu sevinci

MELBOURNE (AA) - Güney Avustralya'daki Monarto Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan güney beyaz gergedan doğum yaptı.
Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'da bulunan Monarto Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamaya göre, Umqali isimli güney beyaz gergedan, dün sabah Imani ismi verilen dişi bir yavru dünyaya getirdi.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, durumu iyi olan anne ve yavrunun görsellerini Facebook hesabından paylaştı.
Hayvanat bahçesi direktörü Peter Clark , "Bu yavru sayesinde, bu muhteşem türün varlığını sürdürecek olmasından sevinçliyim. Uzmanlara göre şimdi harekete geçmezsek gelecek 10 yıl içinde nesilleri tükenebilir." dedi.
Afrika'da doğum oranından daha fazla avlanmaları nedeniyle yok olma tehlikesi yaşayan güney beyaz gergedan türü, daha çok Afrika kıtasının güney kısmında yer alan Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Kenya ve Uganda gibi ülkelerde yaşıyor.
Yasaklanmasına rağmen boynuzları için avlanan türün nüfusu 2015'deki araştırmalara göre yaklaşık 20 bin civarında.
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