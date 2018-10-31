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Avustralya'da "gyrocopter" düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 07:11 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler eyaletinde düşen "gyrocopter" tipi küçük uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Orange kenti yakınında düşen gyrocopterde (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) bulunan biri pilot iki erkek yaşamını yitirdi.

NSW polisinden yapılan açıklamaya göre, iki kişinin bulunduğu gyrocopter henüz bilinmeyen bir nedenle Orange kenti yakınındaki Spring Hill bölgesinde boş alana düştü.

Orange Havalimanı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaşanan olayda, isimleri açıklanmayan biri pilot iki erkeğin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, uçağın düşüş nedenini belirmek için soruşturma başlattı.

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2 kişi öldü Avustralya Gyrocopter düştü

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