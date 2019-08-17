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Avustralya'da Hacı Bektaş Veli için anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Avustralya'da Hacı Bektaş Veli için anma programı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Hacı Bektaş Veli için anma programı düzenlendi.

Avustralya Alevi Toplum Konseyi ve Dandenong Alevi Kültür Merkezi'nce Hallacı Mansur Cemevi'nde düzenlenen, Alevilik ile ilgili bilgilerin verildiği programda şiirler, deyişler ve konuşmalarla anılan Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinden, yaşantısından ve hoşgörüsünden örnekler paylaşıldı.

Semah gösterisinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Avustralya Alevi Toplum Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevşehir'deki geleneksel etkinliklerle paralel olarak Hacı Bektaş Veli'yi anmaya çalıştıklarını söyledi.

Yalçın, "Herkese eşit mesafede duran, 72 millete aynı gözle bakan, kimseyi ötekileştirmeyen, birlikten yana olan bir felsefenin, inancın takipçileriyiz. Burada da insanlara öğütlediğimiz, birbirinizi sevin, birbiriniz dışlamayın, insanları olduğu gibi kabul edin, hoşgörülü olun, yani 'incinsen de incitme' felsefesinin yolundan gidenleriz." ifadelerini kullandı.

- Hacı Bektaş Veli

Öğretileriyle insanlığa hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşlik mesajları veren Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda yaşadı.

Hacı Bektaş Veli'nin bazı kaynaklarda doğumu 1242, Anadolu'ya gelişi 1270-1280 yıllarında, ölümü 1337 olarak, kimi kaynaklarda ise doğumu 1209 ve ölümü 1271 olarak yer alıyor.

Osmanlının kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde etkisi olduğu belirtilen Hacı Bektaş Veli, hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük'te geçirerek ömrünü de burada tamamladı, mezarı Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunuyor.

Hacı Bektaş Veli için Hacıbektaş ilçesinde her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Bu yıl 15-18 Ağustos'ta gerçekleştirilen 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde de Hacı Bektaş Veli, paneller, konserler, söyleşiler, sergiler, doğa yürüyüşü, cem töreni ve semahlarla yad ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Hacı Bektaş Veli

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