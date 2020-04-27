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Avustralya’da Hayvanlar Üzerinde Corona Aşı Testleri Başladı

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Avustralya’da araştırmacılar muhtemel iki COVID-19 aşısını hayvanlarda test etmeye başladı

Avustralya’da Hayvanlar Üzerinde Corona Aşı Testleri Başladı

Avustralya’da araştırmacılar muhtemel iki COVID-19 aşısını hayvanlarda test etmeye başladı.

Uzmanlar bununla birlikte aşıların başarılı olması durumunda firmaların gelecek yıla kadar üretime başlayacaklarından şüpheli.

Söz konusu aşılar İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ve Amerika’daki Inovio Pharmaceutials tarafından yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü aşıların hayvanlar üzerinde denenebileceğini kaydetti. Bu, COVID-19 aşısı geliştirilmesi için önemli bir adım.

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı aşıların insanlar için güvenli olup olmadığını değerlendirecek.

Avustralya Salgın Hazırlığı Koalisyonu Başkanı Jane Halton, deneylerin önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Avustralya’da yapılmakta olan bu test hayvanlar üzerinde aşının ilk denenmesi ve oldukça önemli olarak nitelendiriliyor.

Avustralyalı araştırmacılar genelde hayvanlar üzerinde aşı denemesine iki yılda ulaşıldığını belirtiyor. Bu sefer süre sadece iki ayı buldu.

Bununla birlikte uzmanlar böyle bir gelişmeye rağmen aşının 2021’den önce kullanılır hale gelmesinin zor olduğunu belirtiyorlar. Çünkü yeni tedavilerin uluslararası standartları karşılaması için bu zaman diliminin olması gerektiği belirtiliyor.

Corona aşısı için uluslararası işbirliği yüksek ve araştırmacılar zamana karşı bir yarış içinde. Şu sıralar dünya genelinde en az 20 aşı geliştiriliyor.

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