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Avustralya’da helikopter düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler eyaletinde düşen helikopterdeki beş kişinin hayatından endişe ediliyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Anna Bay kasabasında düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatından endişe edildiği bildirildi.

NSW Eyalet Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 kadın ve 4 erkeğin bulunduğu özel helikopter dün akşam saatlerinde kötü hava şartları nedeniyle Anna Bay kasabası sahilinde düştü.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’den Yeni Güney Galler eyaletindeki Bankstown kentine gittiği belirtilen ve bölgedeki fırtına nedeniyle enkazına ulaşılamayan Bell UH1 tipi helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesinden (AMSA) yapılan açıklamada, helikopterdekilerin yaşadığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi.

Helikopterin enkazını belirlemede hava şartlarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, ‘‘Önümüzdeki 24-48 saat içindeki öngörümüz, hava şartları tam olarak konumlandırmaya elverişli değil, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” ifadesi kullanıldı.

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