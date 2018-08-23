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Avustralya’da hükümet krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 05:20 | Son Güncelleme

Başbakan Malcolm Turnbull’dan desteğini çeken bakanlar, ikinci bir parti içi oylama istedi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, eski İçişleri Bakanı Peter Dutton’a karşı girdiği parti içi liderlik oylamasını kazanmasının ardından, Turnbull’a destek veren bakanların saf değiştirmesiyle yeni bir oylama yapılacak.

Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetindeki, göçmen alımı, enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara seçimlerin kaybedilmesi yüzünden, eski İçişleri Bakanı Peter Dutton liderliğinde patlak veren isyan hükümet krizine dönüştü.

Sonuca saygı duyacağını ve görevinden istifa ettiğini açıklayan Dutton, iki günlük aradan sonra yaptığı görüşmeler sonrasında Maliye, Sağlık, Vatandaşlık, Ticaret, Adalet ve İletişim bakanlarının desteğini açıklaması üzerine yeniden parti içi oylama istedi.

Başbakan Turnbull’a karşı harekete geçen muhaliflerin parti içi oylamayı kazanmaları durumunda, Peter Dutton Avustralya’nın yeni başbakanı olarak görevi Turnbull’dan devralmış olacak.

Liberal Parti liderliğine dolayısı ile de başbakanlığa adaylığını koyan Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında iki gün önce yapılan parti içi çekişmeden 35'e karşı 48 oyla galip çıkan Turnbull başbakanlığını korumuştu.

İlk oylamada olduğu gibi Turnbull’un kazanması durumunda ise koalisyon hükümetindeki iç karışıklıkların devam edeceği ve gelecek yıl mayıs ayından önce yapılması gereken seçimlerin Kasım 2018’e çekilebileceği iddia ediliyor.

Turnbull, Eylül 2015’te dönemim başbakanı Tony Abbott’a karşı parti içinde yapılan liderlik yarışını 44'e karşı 54 oyla kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Başbakanlığa seçilmesinin ardından erkene aldığı seçimlerden galip çıkan Turnbull, halen Avustralya’nın 29. Başbakanı olarak görevini sürdürüyor.

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Avustralya Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull Kriz Peter Dutton

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