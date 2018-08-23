Avustralya’da hükümet krizi

Liberal Parti liderliğine dolayısı ile de başbakanlığa adaylığını koyan Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında iki gün önce yapılan parti içi çekişmeden 35'e karşı 48 oyla galip çıkan Turnbull başbakanlığını korumuştu.

Sonuca saygı duyacağını ve görevinden istifa ettiğini açıklayan Dutton, iki günlük aradan sonra yaptığı görüşmeler sonrasında Maliye, Sağlık, Vatandaşlık, Ticaret, Adalet ve İletişim bakanlarının desteğini açıklaması üzerine yeniden parti içi oylama istedi.

İlk oylamada olduğu gibi Turnbull’un kazanması durumunda ise koalisyon hükümetindeki iç karışıklıkların devam edeceği ve gelecek yıl mayıs ayından önce yapılması gereken seçimlerin Kasım 2018’e çekilebileceği iddia ediliyor.

Turnbull, Eylül 2015’te dönemim başbakanı Tony Abbott’a karşı parti içinde yapılan liderlik yarışını 44'e karşı 54 oyla kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Başbakanlığa seçilmesinin ardından erkene aldığı seçimlerden galip çıkan Turnbull, halen Avustralya’nın 29. Başbakanı olarak görevini sürdürüyor.

