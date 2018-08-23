Avustralya'da hükümet krizi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da Başbakanı Malcolm Turnbull'a karşı partisi içindeki ilk oylamanın ardından ikinci bir oylama daha istenmesiyle başlayan siyasi kriz, parlamentodaki oturumların 10 Eylül'e kadar ertelenmesine neden oldu. Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin yönettiği Avustralya'da, göçmen alımı, enerji politikaları ve ara seçilerdeki başarısızlıklar gerekçe gösterilerek başlatılan liderlik krizi nedeniyle parlamento oturumları 2 hafta ertelendi. Koalisyon hükümeti içinde baş gösteren ve salı günü parti içi oylamada Başbakan Turnbull'a karşı girdiği liderlik yarışını kaybeden eski İçişleri Bakanı Peter Dutton'un ikinci bir oylama istemesi krize neden oldu. İkinci bir oylama talebiyle çıkmaza giren parlamento oturumlarının ertelenmesi için ayrı bir oylama yapıldı. Oylama sonucu koalisyonun isteği olan erteleme kararı alınırken karara İşçi Partisi Başkanı Bill Shorten'dan sert tepki geldi. Shorten, "Hükümet parlamento oturumlarını erteleyebilir, ancak başarısızlığının ağırlığını kaldıramaz." dedi.

Krizin derinleşmesi üzerine Canberra'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Turnbull, iktidar milletvekillerinin salt çoğunluğu olan 43 imzanın toplanması halinde ikinci oylamanın yarın yapılacağını söyledi. Turnbull, Avustralyalıların bugün parlamentoda yaşananlardan haklı olarak hoşlanmayacaklarını dile getirerek, "Salı günü partimizin çoğunluğu liderliğimi onayladı. İkinci bir oylama için üzerinde milletvekillerinin imzasının da yer aldığı salt çoğunluğu gösteren bir mektup bekliyorum. Mektubu aldıktan sonra parti toplantısını yarın öğle saatlerinde yapacağım." diye konuştu.

\ - Dutton'a karşı, Morrison aday olabilir Öte yandan Avustralya siyasi çevrelerinin yanı sıra bazı medya organlarında Turnbull'a karşı muhaliflerin yeterli imzayı toplamaları halinde Başbakan'ın görevi bırakacağı ve onun yerine Hazine Bakanı Scott Morrison'un Peter Dutton'a karşı yarışa gireceği belirtiliyor. -Kriz nasıl gelişti Koalisyon hükümetinde göç, enerji ve ara seçimlerde başarısızlık ana başlığı altında geçen hafta patlak veren krizde dönemin İçişleri Bakanı Dutton, sosyal medya hesabından Başbakan Turnbull'a tam destek verdiğini açıklamıştı.