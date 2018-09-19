MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Queensland eyaletinde üretilip paketlenen çileklerden dikiş iğnesi çıkmasının ardından ürünlerin ülke geneli ve Yeni Zelanda’da marketlerden toplatılması üzerine kriz yaşayan çilek üreticilerine 2 milyon Avustralya doları destek sağlanacak.

Federal Bölge Hizmetleri Bakanı Bridget McKenzie ve Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk tarafından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda çilek sektöründe yaşanan krizi sona erdirmek için toplamda 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 9,3 milyon TL) değerinde yardım paketi hazırlandığı belirtildi.

McKenzie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Çileklerde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için bir milyon dolarlık yardımda bulunacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Queensland Başbakanı Palaszczuk da sektöre destek olmak ve güvenlik boşluklarını kapatmak için bir milyon dolarlık paket hazırladıklarını açıkladı.

Çileklere ilk iğneleri yerleştirenin haricinde halkın sağlığı ile oynayan başka kişilerin de bulunduğunu belirten Palaszczuk, ‘‘Bu suçu devam ettirenler suçu ilk işleyenden çok daha kötüdür.’’ dedi.