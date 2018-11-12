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Avustralya'da iğneli çilek skandalında ilk gözaltı

12.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Çileklerin içerisine iğne sakladığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

50 yaşındaki çiftlik müdürünün 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.Avustralya'da bazı çileklerin içerisine iğne saklandığının saptanmasıyla ortaya çıkan skandalın aydınlatılması için polisin başlattığı soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Queensland eyalet polisi, soruşturmanın baş şüphelisinin Brisbane'da bir çiftliğin müdürü olan My Ut Trinh olduğunu açıkladı. 50 yaşındaki Trinh'in ekonomik zarara neden olmak amacıyla ürünü kirletme suçlaması ile karşı karşıya olduğu, suçlu bulunursa 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Savcılık, yaklaşık 20 yıl önce Vietnam'dan sığınmacı olarak ülkeye giden ve Avustralya vatandaşlığı olan Trinh'in "kin ve intikam" güdüsüyle çileklere iğne koyduğunu savunuyor. Mahkemenin kadın şüphelinin kefaletle serbest bırakılmasını kabul etmediği bildiriliyor.

Eylül ayında ortaya çıkan olayda çileklerin içerisine iğne saklandığı tespit edilmiş, bu durum Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok sayıda ürünün süpermarket raflarından çekilmesine neden olmuştu. Çiftçiler, ürünlerini çöpe atmak zorunda kalmıştı.

Soruşturmayı yürüten isimler arasında yer alan baş dedektif Jon Wacker, olay için "Şu ana kadar parçası olduğum en zor soruşturmalardan biri olabilir" diye konuştu. Wacker olayı aydınlatmak için ellerinde DNA örneği gibi oldukça güçlü kanıtlar olduğunu söyledi. Baş dedektif ayrıca şu ana kadar 68 markayı kapayan 230 ihbar aldıklarını aktardı.

Queensland Çilek Yetiştiricileri Birliği ise gözaltı kararından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, hâlâ çözülmeyi bekleyen çok sayıda vaka olduğuna dikkat çekti. Bu olaylardan bazılarının asılsız, bazılarının ise taklit amacıyla yapılmış olabileceği dile getirildi. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bu sosyal medya tarafından yönetilen bir kriz. Asıl mağdur çilek üreticileri" ifadesine yer verildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da gıda güvenliği endişesine neden olayda yaralanan olmamıştı. Ancak, Avustralya'nın milyon dolarlık çilek üretim endüstrisi maddi kayba uğramıştı.

AP,AFP/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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