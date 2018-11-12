Avustralya'da iğneli çilek skandalında ilk gözaltı

50 yaşındaki çiftlik müdürünün 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.Avustralya'da bazı çileklerin içerisine iğne saklandığının saptanmasıyla ortaya çıkan skandalın aydınlatılması için polisin başlattığı soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Queensland eyalet polisi, soruşturmanın baş şüphelisinin Brisbane'da bir çiftliğin müdürü olan My Ut Trinh olduğunu açıkladı. 50 yaşındaki Trinh'in ekonomik zarara neden olmak amacıyla ürünü kirletme suçlaması ile karşı karşıya olduğu, suçlu bulunursa 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Savcılık, yaklaşık 20 yıl önce Vietnam'dan sığınmacı olarak ülkeye giden ve Avustralya vatandaşlığı olan Trinh'in "kin ve intikam" güdüsüyle çileklere iğne koyduğunu savunuyor. Mahkemenin kadın şüphelinin kefaletle serbest bırakılmasını kabul etmediği bildiriliyor.

Eylül ayında ortaya çıkan olayda çileklerin içerisine iğne saklandığı tespit edilmiş, bu durum Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok sayıda ürünün süpermarket raflarından çekilmesine neden olmuştu. Çiftçiler, ürünlerini çöpe atmak zorunda kalmıştı.