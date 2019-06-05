Avustralya'da İki Medya Kuruluşuna Operasyon

Avustralya’da polis iki gün içinde gizli içerik yayınladıkları gerekçesiyle polisin iki medya kuruluşunun ofislerine operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği baskınlar ülkede basın özgürlüğü tartışması başlattı. Avustralya Federal Polisi Sydney’de hükümetin finanse ettiği Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC)’nun merkez ofisinde arama yapıldığını açıkladı. Polis bir gün önce de News Corp editörünün evine baskın düzenlemiş, iki operasyonun birbiriyle bağlantılı olmadığı belirtilmişti. ABC’den yapılan açıklamaya göre, polisin operasyon düzenlemesinin sebebi Afganistan’da görev yapan Avustralya askerlerinin disiplin suçu işlediklerine ilişkin 2017 tarihli bir haber. News Corp da editörün evine düzenlenen baskının sebebinin Avustralyalıların e-posta ve telefon mesajları ve banka kayıtlarının izlenmesine yönelik planlara ilişkin yapılan haber olduğunu belirtti. ABD yöneticilerinden David Anderson “Ulusal yayın kuruluşuna bu şekilde bir operaasyon düzenlenmesi son derece olağan dışı. Bu ciddi bir gelişme. Basın özgürlüğü ile ulusal güvenlik ve savunma meselelerinin irdelenmesi konusunda meşru birtakım kaygıları gündeme taşıyor” şeklinde konuştu.

Medya patronu Rupert Murdoch tarafından kontrol edilen News Corp kuruluşu da Avustralya polisi tarafından yapılan operasyonu “korkunç ve sert” ifadeleriyle tanımladı. Gazetecilerin polis tarafından sorgulanması yeni bir durum değil ancak ülkedeki iki etkili haber kuruluşuna yönelik operasyonlar ulusal güvenliğin hükümeti zor durumda bırakabilecek haberlere ve ifşalara yönelik kısıtlamaları haklı çıkarmak için kullanıldığına ilişkin uyarıları tetikledi. İnsan Hakları Hukuk Merkezi’nin Hukuk Direktörü Emily Howie “Kanun uygulayıcıların ellerindeki gücü gazetecilerin gizli kaynaklarını açığa çıkartmak için kullanmalarını engelleyecek yeterli önlemler yok” değerlendirmesini yaptı. ABC’nin araştırmacı gazetecilik birimi editörü John Lyons ABC’den iki gazeteci, kuruluşun haber müdürü ve geçtiğimiz yıl ulusal sırları sızdırmakla suçlanan eski askeri avukat David William McBride hakkında çıkarılan arama emrinin fotoğrafını paylaştı. Avustralya basınında çıkan haberlere göre David William McBride suçlu olmadığını savundu.

Avustralya’da yayın yapan The New Daily internet sitesi de “Hem karmaşık hem de basit bir dava. Hangi noktada hükümete karşı isyan etmek zorundasınız?” diye sordu. “Avustralya için üzücü ve tehlikeli bir gün” Medya kuruluşlarına yönelik baskın ve operasyonlar Avustralya’da muhafazakar hükümetin kaybetmesinin beklendiği seçimleri kazanmasından iki hafta sonrasında geldi. Seçim sürecinde İçişleri Bakanı Peter Dutton koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Avustralya’da polis teşkilatının internet sitesinde yer alan yönergeye göre siyasi olarak hassas olarak değerlendirilen baskın ve operasyonlar için İçişleri Bakanı’nın onayı gerekiyor. Dutton polisin yürüttüğü soruşturmalarla bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı, kendilerine operasyondan sonra bilgi verildiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Dutton, “Soruşturmalarını bağımsız olarak yürütmeleri son derece uygun. Hatta tüzük gereği böyle yapmak zorundalar” ifadelerini kullandı. Avustralya polisi de Dutton’a daha önceden bilgi vermediklerini doğruladı, her zaman bağımsız ve tarafsız hareket ettiklerini savundu.