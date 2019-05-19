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Avustralya'da İktidar Partisi Seçimin Galibi Oldu

19.05.2019 02:07 | Son Güncelleme

Başbakan Scott Morrison, başkanlığını yaptığı Liberal Parti’nin üçüncü kez arka arkaya gelen zaferini iki kızının doğumuna benzetti. Morrison’un kızları Abbey ve Lilly, 14 yıl süren başarısız tüp bebek tedavilerinin ardından doğal yollarla dünyaya gelmişti

Avustralya'da İktidar Partisi Seçimin Galibi Oldu

Avustralya’da yapılan genel seçimlerde iktidardaki muhafazakar koalisyon, kamuoyu yoklamalarının aksine yeniden zaferle çıktı.

Başbakan Scott Morrison, başkanlığını yaptığı Liberal Parti’nin üçüncü kez arka arkaya gelen zaferini iki kızının doğumuna benzetti. Morrison’un kızları Abbey ve Lilly, 14 yıl süren başarısız tüp bebek tedavilerinin ardından doğal yollarla dünyaya gelmişti.

“Ben daima mucizelere inandım” diyen 51 yaşındaki Morrison Sdyney’de coşkulu kalabalık karşısında partisinin zaferini ilan etti.

Muhalefet lideri Bill Shorten, iktidar koalisyonunun 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde ettiğinin belli olmasının ardından yenilgiyi kabul etti. Shorten, altı yıldır liderliğini yaptığı İşçi Partisi’ndeki bu görevinden de ayrıldığını açıkladı.

Geçen yıl Ağustos ayında Liberal Parti içinde yaşanan liderlik değişiminin ardından muhafazakar koalisyon ülkeyi azınlık hükümeti olarak yönetiyordu. Ağustos ayında parti liderliği ve başbakanlık Malcolm Turnbull’dan Scott Morrison’a geçmişti.

Kamuoyu yoklamalarına göre parlamentodaki sandalye sayısındaki dengeyi değiştirecek en büyük unsur iklim değişikliği görünüyordu. Ancak İşçi Partisi tüm seçim kampanyası yatırımını bu konu yapmasına rağmen kritik tek sandalye bağımsız milletvekiline gitti. Eski muhafazakar başbakan Tony Abbott, İşçi Partisi’nin iktidardayken getirdiği “karbon vergisini” iptal etmişti.

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