MELBOURNE (AA) – Avustralya senatosunda Müslümanların ülkeye alınmamasını isteyen ve Hitler dönemindeki Nazi Almanyasında kullanılan "nihai çözüm" ifadelerini kullanan Senatör Fraser Anning’e iktidar ve muhalefetten kınama geldi.
Senatonun dün geceki oturumunda konuşan Avustralyalılar Partisi Queensland Senatörü Fraser Anning, Müslümanların Avustralya'ya göçüne yasak getirilmesini istedi.
Anning, Müslümanları asimile olmamakla suçlayarak, Hitler dönemindeki Nazi Almanyasında Yahudilerin kitlesel olarak yok edilmesini anlatmak için kullanılan "nihai çözüm" ifadelerini kullandı.
Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanan Senatör Anning, hem iktidar hem de muhalefet tarafından kınandı.
- "Irkçılığın her türlüsünü reddediyoruz"
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya karşılıklı saygı ve güvene dayalı dünyanın en başarılı çok kültürlü toplumunu inşa etmiş bir ülkedir. Irkçılığın her türlüsünü reddediyoruz ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi sözcülerinden Senatör Tony Burke ise "Avustralyalıları küçümseyen, ulusu bölen bir başka konuşma, tartışmaları kışkırtmak isteyen bir başka konuşma." dedi.
Yeşiller Partisi lideri Richard Di Natale da Senatör Anning'in sözlerini "aşağılık yorumlar" olarak değerlendirerek, "Göçmenlere, özellikle de Müslüman göçmenlere yönelik bu sözler, Nazilerin Holokost sırasında Avrupa'daki Yahudilerin imhasını tartışmak için kullandıkları dil ile aynı. Aşağılık, ırkçı, bağnaz ve toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
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