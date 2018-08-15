HABER

Avustralya'da "ırkçılık" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

Müslümanların ülkeye girişine yasak getirilmesini isteyen Senatör Fraser Anning, iktidar ve muhalefet tarafından kınandı

MELBOURNE (AA) – Avustralya senatosunda Müslümanların ülkeye alınmamasını isteyen ve Hitler dönemindeki Nazi Almanyasında kullanılan "nihai çözüm" ifadelerini kullanan Senatör Fraser Anning’e iktidar ve muhalefetten kınama geldi.

Senatonun dün geceki oturumunda konuşan Avustralyalılar Partisi Queensland Senatörü Fraser Anning, Müslümanların Avustralya'ya göçüne yasak getirilmesini istedi.

Anning, Müslümanları asimile olmamakla suçlayarak, Hitler dönemindeki Nazi Almanyasında Yahudilerin kitlesel olarak yok edilmesini anlatmak için kullanılan "nihai çözüm" ifadelerini kullandı.

Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanan Senatör Anning, hem iktidar hem de muhalefet tarafından kınandı.

- "Irkçılığın her türlüsünü reddediyoruz"

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya karşılıklı saygı ve güvene dayalı dünyanın en başarılı çok kültürlü toplumunu inşa etmiş bir ülkedir. Irkçılığın her türlüsünü reddediyoruz ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi sözcülerinden Senatör Tony Burke ise "Avustralyalıları küçümseyen, ulusu bölen bir başka konuşma, tartışmaları kışkırtmak isteyen bir başka konuşma." dedi.

Yeşiller Partisi lideri Richard Di Natale da Senatör Anning'in sözlerini "aşağılık yorumlar" olarak değerlendirerek, "Göçmenlere, özellikle de Müslüman göçmenlere yönelik bu sözler, Nazilerin Holokost sırasında Avrupa'daki Yahudilerin imhasını tartışmak için kullandıkları dil ile aynı. Aşağılık, ırkçı, bağnaz ve toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor
Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 15 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya ırkçı söylem kınama malcolm turnbull Senatör Fraser Anning

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İlginizi Çekebilir

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine ‘koşarak’ döndü!

Suriyeliler ülkelerine ‘koşarak’ döndü!

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.