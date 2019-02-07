Avustralya'da İslami İlimler Enstitüsü kuruldu

Test sonuçlarına göre bilgi seviyesi yeterli bulunmayan öğrenciler ise hazırlık sınıfına alıncak ve kursa başlayacak duruma gelmeleri için eğitim verilecek.

Kur'an-ı Kerim, ilmihal bilgileri ve İslam tarihi gibi konuların sorulduğu seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler üç yıl eğitim görecek.

Enstitüde yetiştirecekleri öğrencilerin belli bir altyapısı olan kişilerden oluştuğunu dile getiren Celal Varsan, "Buradaki amaç İslami ilimler noktasında altyapısı olan kardeşlerimize, daha üst seviyede İslami bilgilerin verilmesi ve o bilgilere ulaşılırken de hangi kaynaklardan istifade edileceği, nasıl bir yol takip edileceği noktasında usulü de öğretmeyi amaçlayan bir program bu." ifadelerini kullandı.

- Gelecek nesiller, İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenecek

Öğrencilerin, enstitüde İslam'ın temelini oluşturan Kur'an ve sünnetten nasıl faydalanacaklarını öğrenmenin yanı sıra İslami ilimler alanında kendilerini yetiştireceklerini vurgulayan Varsan, gelecek nesillerin İslam'ı doğru kaynaklardan öğrenmeleri açısından kursun önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi.

- Hedef, Avustralya'daki Müslümanların eğitimine katkıda bulunmak

Bireysel olarak İslami ilimlerle donanımlı hale gelecek mezunların Avustralya'daki Müslüman topluma önemli katkılar yapacağının altını çizen Varsan, şunları kaydetti: