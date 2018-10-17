MELBOURNE (AA) - Avustralya'da faaliyet gösteren İslami kuruluşlar, Başbakan Scott Morrison'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliğini bu şehre taşıma konusunda "kendisinin ve hükümetinin açık" görüşlü olduğunu açıklamasına tepki gösterdi.

Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC) Başkanı Dr. Rateb Jneid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs konusunda alınabilecek böyle bir karara açıkça karşı olduklarını söyledi.

Ülkedeki Müslümanların Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğuna dikkati çeken Jneid, Başbakan Morrison'u, Büyükelçiliği taşıma düşüncesinden derhal vazgeçerek bunun yerine Filistin halkını baskı ve kötü muameleden kurtarmaya yönelik çaba harcamaya çağırdı.

Jneid, "Bugün Başbakan'a bir mektup yazarak karara ne kadar karşı olduğumuzu anlatmak için acil toplantı talebinde bulundum. Hükümet ve Başbakan Morrison'un anlaması gereken; Avustralyalılar hiçbir şekilde adaletsizliği ve baskıyı kabul etmez." dedi.

Ülke genelinde görev yapan 200'den fazla imamın bağlı olduğu Avustralya Ulusal İmamlar Konseyinden (ANIC) yapılan açıklamada ise söz konusu düşüncenin, bölgedeki sorunların çözülmesine yardımcı olmak yerine daha çok şiddeti artıracağı ve istikrarsızlığa neden olacağı belirtildi.