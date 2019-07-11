Avustralya’da katamaran alabora oldu: 3 ölü

MELBBOURNE (AA) - Avustralya’nın Newcastle kenti kıyılarında bir katamaranın alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yeni Güney Galler eyalet polisinden yapılan açıklamada, Newcastle kenti yakınlarındaki Stockton Plajı açıklarında, içinde 5 kişi bulunan 11,7 metrelik katamaranın (çift gövdeli tekne) henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olduğu kaydedildi.

Katamarandan atılan acil durum fişekleri üzerine bölgeye ulaşan Deniz Kurtarma Birliği ve Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekiplerinin 40'lı yaşlarda bir erkek ile genç bir kızı sağ kurtarmayı başardıkları açıklandı.

Açıklamada, çalışmalarını sürdüren kurtarma ekiplerinin, kimlikleri açıklanmayan 3 kişinin cesedini sudan çıkardıkları aktarıldı.

Bölgedeki kötü hava şartlarının sebep olduğu tahmin edilen olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

