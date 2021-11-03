Avustralya'da kaybolan 4 yaşındaki Cleo 18 gün sonra bulundu

Avustralya'nın batısındaki uzak bir bölgede 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu Cleo, kilitli bir evde sağ ve sağılık durumu iyi bir halde halde bulundu.

Cleo Smith, Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan 16 Ekim'de kaybolmuştu. Çocuğun kaybolması üzerine büyük bir arama faaliyeti başlatılmıştı.

Olayla ilgili olarak 36 yaşındaki bir erkeğin gözaltında olduğu ve dedektiflerce sorgulandığı kaydedildi.

Polis, elde edilen kanıtların izlenmesiyle Canarvon'daki bir eve baskın yaptı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Col Blanch "Küçük Cleo'yu odalardan birinde buldular. Polis memurlarınan biri çocuğu kaldırıp 'Adın ne?' diye sordu. 'Benim adım Cleo' diye yanıt verdi" dedi.

Küçük çocuk ailesiyle buluşturulurken, annesi Elli Smith Instagram'da mesajında "Ailemiz yeniden bütün oldu" dedi.

Kurtarılma anına dair polis videosunda Cleo "gülümserken" görülürken, Komiser Chris Dawson "Bu koşullar altında olabildiği kadar iyiydi" dedi ve küçük çocuğun tedavi gördüğünü bildirdi.

Yetkililer, gözaltındaki erkeğin Smith ailesiyle bir bağı olmadığını ve henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediğini kaydetti.

Cleo'nun bulunduğu ev, ailenin 5 bin nüfuslu Carnarvan kasabasındaki evine altı dakikalık sürüş mesafesinde.

Ne biliniyor?

Cleo'nun ailesi, 16 Ekim'de Quobba Blowholes kamp yerindeki tatillerinin ilk gecesini geçiriyordu ve çocuk 01:30-06:30 arasında kayboldu.

Macleod'daki uzak kamp yeri, Perth kentinin 900 kilometre kuzeyinde ve okyanus manzaraları, deniz mağralararı ve lagünleriyle ünlü.

Cleo, küçük kardeşinin beşiğinin yanındaki şişme bir yatakta uyuyordu. Çadırın diğer bölmesinde yatan anneleri sabah uyandığında Cleo yoktu ve çadırın kapısı açıktı.

Polis bunun kaçırılma kaygılarını kaygılarını artırdığını söyledi ve annesi de Cleo'nun tek başına çadırı terk etmiş olamayacağında ısrarlıydı.

Eyalet başkenti Perth'ten 100 kişilik bir ekip, havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, Cleo'nun nerede olduğuna dair bilgi verenlere 1 milyon Avustralya doları ödül vaat etti.

Olay uluslararası ilgi de çekmeye başlarken, ödül avcılarının bölgeye gittiği haberleri geldi.

Arama çalışmalarını binlerce farklı bilgi içinde "samanlıkta iğne aramaya" benzeten Emniyet Müdür Yardımcısı Blanch "Dün gece o iğne bulundu ve Cleo kurtarıldı" dedi.

Polis, bir araçla ilgili ipucunun kendilerini adrese yönlendirdiğini söylemekle birlikte, başka bir ayrıntı vremedi.

ABC News ise, Cleo'nun bulunduğu evde yaşayan bir erkeğin, geçtiğimiz günlerde bir komşusu tarafından çocuk bezi alırken görüldüğünü bildirdi.

Söz konusu komşu "Bezi kimin için aldığına anlam veremedik" dedi.



