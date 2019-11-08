HABER

Avustralya'da kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

New South Wales'in kırsalında 15'i acil durum seviyesinde olmak üzere 85 yangın çıktı, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı - Queensland eyaletinin kırsalında 50'den fazla yangınla mücadele ediliyor

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktığı bildirildi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, New South Wales'in kırsalında 15'i acil durum seviyesinde olmak üzere 85 yangın çıktı, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Yangınların büyük bölümünün, eyaletin kuzeyi ve kuzey sahil şeridi boyunca görüldüğü, sert rüzgar ve 35 derece hava sıcaklığının, alevleri büyüttüğü kaydedildi.

Eyaletin Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, daha önce altı ila sekiz acil durum seviyesinde yangına tanık olduğunu, böyle bir durumun eşine benzerine rastlanmadığını belirterek "Karşı karşıya olduğumuz koşullar çok tehlikeli, değişken ve dinamik." ifadesini kullandı.

Yangın bölgesinde mahsur kalanların kurtarılması için 70 uçak ve binden fazla itfaiyeci görevlendirildi.

Hala yangın bölgesinde bulunanlardan yangından korunacak bir yer aramaları istendi.

Bu arada Queensland eyaletinin kırsalında 50'den fazla yangınla mücadele edildiği belirtildi.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulunduAdıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Kırsal yangın

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Türkiye ile Rusya'dan ortak devriye! Türk askeri zırhlı araçlara taşlı saldırı

Türk askerine taşlı saldırı

Bartın'da korkunç olay! Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.