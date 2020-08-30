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Avustralya’da ’kısıtlama’ karşıtı protestolara polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Korona virüs yasaklarının sürdüğü Melbourne’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede yasaklara karşı çıkarak gösteri yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti.Avustralya’da korona virüs kısıtlamaları protesto edildi.

Korona virüs yasaklarının sürdüğü Melbourne’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede yasaklara karşı çıkarak gösteri yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti.
Avustralya’da korona virüs kısıtlamaları protesto edildi. Korona virüs vakalarının hızla artış göstermesi üzerine 4 haftadır olağanüstü kısıtlamalara sahne olan Melbourne’de yasaklar karşıtı gösteri yapıldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows bölgesinde yüzlerinde maske bulunan çoğunluğu gençlerden oluşan grup hükümet ve eyalet başbakanı aleyhinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Korona virüs yasakları nedeniyle zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirde, polis göstericilere müdahale ederek kalabalığı dağıtmak istedi. Polisten kaçan grup slogan atmaya devam ederek protestoları sürdürdü. Gösteriler esnasında polis birçok protestocuyu gözaltına aldı.
Protestoların odağındaki isim Victoria eyalet başbakanı Daniel Andrews’a yönelik tepkilerin sürdüğü Melbourne’de sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başladığı öğrenildi. Korona virüs kısıtlamaları, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalara tepki gösteren protestocuların, ’diktatör’ başlığıyla sosyal medya üzerinden eyalet başbakanına istifa çağrısı yaptığı belirtildi. Şehrin batı ve kuzey banliyölerinde protesto gösterileri yapan grubun facebook üzerinden organize olduğu ve protestoların organizatörü olarak gösterilen Jemal Abazi adlı kişinin tutuklanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Ölü sayısı 600’ü geçti
Yeni korona virüsün etkisini sürdürdüğü Avustralya’da vaka sayılarında azalma yaşanırken yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611 oldu. Pandemideki ikinci dalganın merkezi haline gelen Victoria eyaletinde son 24 saatte 114 yeni vaka kaydedilirken, 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde korona virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 611’e yükseldi. Son rakamlarla birlikte can kaybı sayısında 500’ü geçen Victoria eyaletinde devam eden olağanüstü halin uzatılması tartışmaları sürerken, hükümet karşıtı protestoların devam edeceği kaydedildi.

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