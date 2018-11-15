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Avustralya'da köpek balığı saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 07:20 | Son Güncelleme

Bir balıkçının, kayığını batıran 4 metrelik köpek balığının saldırısından yara almadan kurtulduğu belirtildi

MELBOURNE (AA) - Queensland eyaletinde Moffat Plajı yakınında balık avlayan bir kişi, kayığını batıran 4 metrelik köpek balığının saldırısından yara almadan kurtuldu.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, ismi açıklanmayan 30'lu yaşlardaki erkek balıkçıya, kayığıyla Sunshine Coast kentinin Moffat Plajı yakınında balık avladığı sırada 4 metrelik kaplan türü köpek balığı saldırdı.

Köpek balığının dişlerini geçirmesi ile delinen ve alabora olan kayıktan denize düşen balıkçının, kayığı tekrar döndürerek su yüzeyinde kalan uç kısmına çıkmayı başardığı belirtildi.

Saldırı sırasında yaralanmayan ve yanındaki telsiz vasıtasıyla yardım çağrısında bulunan balıkçı, olay yerine jet skilerle gelen Queensland Sörf Cankurtaran (SLSQ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkçının yerinin telsiz sayesinde tespit edildiği açıklandı. Cankurtaranlar gelene kadar çok az bir kısmı su yüzeyinde olan kayıkta bekleyen balıkçının, etrafında dolanan dev köpek balığı yüzünden korkulu anlar yaşadığı kaydedildi.

Bölgeye ulaştıklarında adamın şokta olduğunu ifade eden SLSQ görevlisi David McLean, suda kan veya etrafta köpek balığını yeniden saldırmaya yöneltecek bir hareketin olmamasından dolayı "şanslı" olduğunu söyledi.

Telsizden gelen anonstan itibaren 45 dakika süren operasyonla kıyıya çıkartılan balıkçının ilk müdahale sonrasında evine gitmeyi tercih ettiği bildirildi.

- Son 3 ayda 4'üncü köpek balığı saldırısı

Avustralya'da hava sıcaklarının artmasıyla köpek balığı saldırılarında artış yaşanmaya başladı. Son ay 3 içinde meydana gelen 4 köpek balığı saldırısından, eylül ayında Queensland eyaletindeki Whitsunday Adası'nda iki kişi yaralı kurtuldu.

Whitsunday Adası'nda kasım ayı başındaki saldırıda kolu ve bacağından yaralanan 33 yaşındaki doktor Daniel Christidis ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Ballina kasabası yakınındaki Shelley Plajı'nda sörf yapan 43 yaşındaki erkek sörfçü saldırıdan yaralı kurtulmuştu.

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Avustralya köpek balığı saldırısı

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