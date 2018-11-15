Avustralya'da köpek balığı saldırısı

MELBOURNE (AA) - Queensland eyaletinde Moffat Plajı yakınında balık avlayan bir kişi, kayığını batıran 4 metrelik köpek balığının saldırısından yara almadan kurtuldu.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, ismi açıklanmayan 30'lu yaşlardaki erkek balıkçıya, kayığıyla Sunshine Coast kentinin Moffat Plajı yakınında balık avladığı sırada 4 metrelik kaplan türü köpek balığı saldırdı.

Köpek balığının dişlerini geçirmesi ile delinen ve alabora olan kayıktan denize düşen balıkçının, kayığı tekrar döndürerek su yüzeyinde kalan uç kısmına çıkmayı başardığı belirtildi.

Saldırı sırasında yaralanmayan ve yanındaki telsiz vasıtasıyla yardım çağrısında bulunan balıkçı, olay yerine jet skilerle gelen Queensland Sörf Cankurtaran (SLSQ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkçının yerinin telsiz sayesinde tespit edildiği açıklandı. Cankurtaranlar gelene kadar çok az bir kısmı su yüzeyinde olan kayıkta bekleyen balıkçının, etrafında dolanan dev köpek balığı yüzünden korkulu anlar yaşadığı kaydedildi.