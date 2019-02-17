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Avustralya'da köpek balığı saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 04:48 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü yaralandı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Belongil sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hastaneye kaldırıldı.

NSW Polisi'nden yapılan açıklamada, Byron Bay bölgesindeki Belongil sahilinde sabah saatlerinde arkadaşlarıyla sörf yapan bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilen saldırıda bacağından yaralanan 41 yaşındaki adamın, sörf tahtasının üzerine yatarak kıyaya ulaştığı bildirildi.

Sörfçünün arkadaşlarından Dane Davidson, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, ambulans helikopter gelene kadar arkadaşının bacağındaki kanamayı sörf tahtasının ipiyle tampon uygulayarak durdurmaya çalıştığını anlattı. Davidson, "Kıyıya çıkana kadar bacağından büyük bir parçanın koptuğunu anlayamadık, çok fazla kanama vardı." ifadesini kullandı.

Sahildeki ilk müdahalenin ardından yaralı sörfçünün Gold Coast Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sonrasında vatandaşlara, NWS Can Kurtarma servislerinin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunan güvenlik birimleri, bölgedeki plajların 24 saat süreyle kapalı tutulacağını açıkladı.

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