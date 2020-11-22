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Avustralya’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü

22.11.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Avustralya’nın batısında köpekbalığı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Avustralya’da köpekbalığı saldırısı yine can kaybıyla sonuçlandı.

Avustralya’nın batısında köpekbalığı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya’da köpekbalığı saldırısı yine can kaybıyla sonuçlandı. Dünyaca ünlü plajlarıyla bilinen Batı Avustralya eyaletinin Broome kasabasındaki Cable plajında köpekbalığı 55 yaşındaki bir kişiye saldırdı. Yaralanan kişi olay yerine gelen ilk yardım ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından saldırının yaşandığı plaj kapatıldı. Görgü tanıkları, sabah saatlerinde siren sesleriyle uyandıklarını belirtti.
Bugün yaşanan olayla birlikte Avustralya’da bu yıl köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

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