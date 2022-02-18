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Avustralya'da Köpekbalığı Saldırısında 60 Yıl Sonra İlk Ölüm

17.02.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın en büyük şehri Sydney’deki plajlar, bir kişinin köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kapatıldı. Bu, 60 yıl aranın ardından ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak kayda geçti

Avustralya'da Köpekbalığı Saldırısında 60 Yıl Sonra İlk Ölüm

Avustralya’nın en büyük şehri Sydney’deki plajlar, bir kişinin köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kapatıldı.

Sydney’nin simgesi ve en çok bilinen Bondi ve Bronte plajlarının da aralarında bulunduğu plajlara, köpek balıklarını yemlemek için kullanılan halatlar yerleştirilirken, drone’lar aracılığıyla bölge taranmaya başlandı.

İnternetten paylaşılan bir videoda, Sydney’nin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Little Bay plajında dün bir köpekbalığının bir kişiye saldırdığı görülüyor.

Sydney polisi, yüzücünün kimliğini henüz açıklamazken, Little Bay plajının bulunduğu Randwick beldesinin Belediye Başkanı Dylan Parker, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu saldırı, toplumumuz için tam bir şok oldu. Bu kadar korkunç ve trajik bir ölümün yaşanması şoke edici” dedi.

Yetkililer, köpek balığının en az 3 metre uzunluğunda bir beyaz köpek balığı olduğunun tahmin edildiğini bildirirken hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu Sydney halkına, okyanusa girmemeleri çağrısında bulundu.

Reuters’a konuşan bölge halkındanKaren Romalis isimli kişi “Birkaç çılgın sörfçü hala risk alıyor, ancak çoğumuz köpek balıkları gidene kadar sudan uzak duruyoruz. Dürüst olmak gerekirse, araba kullanmak çok daha tehlikeli” dedi.

Saldırının, 1963’ten bu yana Sydney’de bir insanın hayatını kaybettiği ilk köpek balığı saldırısı olduğu açıklandı.

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Avustralya
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