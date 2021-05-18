Avustralya’da köpekbalığının saldırısına uğrayan sörfçü öldü

Avustralya’nın sahil kasabası Forster açıklarında yer alan Tuncurry Plajı’nda köpek balığı faciası yaşandı.

59 yaşındaki bir adamın sörf yaptığı sırada köpek balığının saldırısına uğradığı bildirildi.

Olay yerine ambulans sevk edilirken, sudan çıkarılan talihsiz sörfçünün ciddi yaralar aldığı tespit edildi. Yeni Güney Galler (NSW) Ambulans Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, sörfçünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Köpek balığı saldırısının ardından Forster’daki plajların kapatıldığı aktarıldı.

